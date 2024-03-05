Россияне использовали борт для атаки на остров Змеиный, отметили в украинской разведке.

Атака на российский корабль "Сергей Котов" - это совместная спецоперация Генерального управления разведки Украины и Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщил в эфире спикер ГУР Андрей Юсов. "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. Почему в этот раз - потому что охотились на него не впервые. Но уже были успешные атаки и он смог восстановиться после проведения ремонтных работ. "Сергей Котов" - это новейший корабль, стоимость которого более 60 млн долларов. На боевое дежурство корабли такого типа стали в 2017 году. У врага были на них планы. Кроме патрульного катера, также были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на само судно. И уже такие попытки были", - рассказал он.

По его словам, чем меньше таких судов у противника, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, "а это означает больше возможностей для украинских Сил обороны".

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Он также добавил, что борт известен также тем, что участвовал в захвате острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения вместе с крейсером "Москва".

"Также, "Сергей Котов" известен тем, что участвовал в нападении на остров Змеиный вместе с крейсером "Москва". И, собственно, теперь присоединился к тому же крейсеру. Что касается экипажа, ситуация выясняется, есть погибшие и раненые. Есть также вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться. Известно о более 10 карет скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом", - отметил Юсов.

Кроме того, спикер ГУР рассказал, сколько попаданий было зафиксировано: "Сегодня была не случайная атака, это долговременная операция. И результат сам за себя говорит - условно пять прямых попаданий случайно не случаются".

Минус "Сергей Котов" - корабль россиян уничтожен

Ночью паблики временно оккупированного Крыма сообщали о взрывах неподалеку от полуострова. Потом стало известно, что целью атак морских дронов стал патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Стоит отметить, что россияне за время полномасштабной войны против украинцев уже понесли серьезные морские потери. Потери РФ на 5 марта 2024 года среди флота такие - ликвидировано более 20 кораблей/катеров и одна субмарина.

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