Главное управление разведки Украины показало уникальные кадры спецоперации по уничтожению российского флагмана Черноморского флота корабля "Сергей Котов".
Как топили корабль "Сергей Котов": в ГУР показали уникальное видео
10:34, 05.03.240 мин. обновляется
Российский флагман Черноморского флота не пережил утро 5 марта.
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