В учреждении есть медицинский блок, где делают УЗИ, оказывают стоматологические и другие услуги.

Как живут российские военнопленные в Украине, чем их кормят, рассказал журналист Игорь Серов.

Он вернулся из секретного лагеря, где содержат российских военных. По словам журналиста, его поразило два момента. Этим он поделился в эфире национального телемарафона.

Первый момент: многие россияне вообще не понимают, почему они в плену. Оккупанты утверждают, что "приехали освобождать". Второй момент: они работают и сейчас изготавливают пакеты с надписью Merry Christmas, которые будут продавать в Украине. Это, считает Серов, парадоксально.

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Журналист рассказал, что россияне в секретном лагере "живут в шоколаде". Их кормят по стандартам офицеров ВСУ. В учреждении есть свой повар.

"Завтрак: рыба, каша ячменная с соусом, хлеб, сахар, чай. Обед: салат с капустой, суп макаронный, картофель отварной с рыбой тушеной. И ужин: рыба с картофельной добавкой, хлеб, сахар, чай", - поделился Серов.

Это помещение не похоже на тюрьму, скорее на военную казарму. Много стоящих кроватей, у каждого своя тумбочка и средства гигиены. Они заказывают в библиотеке книги для себя, еще они там изучают украинские песни.

Кроме того, у захваченных в плен россиян есть право на звонки. Но очень часто родители видят украинские номера и не отвечают.

Также российским пленным военным разрешили смотреть украинское телевидение.

Как выглядит лагерь для военнопленных

Министерство юстиции показало, в каких условиях Украина удерживает российских военнопленных.

Лагерь для военнопленных охраняется, внутри здания удерживаемые лица могут свободно передвигаться. Для военнопленных созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение.

"Важно, что удерживаемые здесь работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества", - рассказывали в министерстве.

Остальных российских военных содержат в отдельных помещениях в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в СИЗО, изолированно от других осужденных и взятых под стражу.

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