Анна Маляр подчеркнула, что украинские пленные в России содержатся в ужасных условиях.

Российские пленные содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права. К ним обеспечивается полный доступ представителей международных организаций и их содержание полностью соответствует всем нормам и международным стандартам, сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Кремлевская власть продолжает попытки наносить ущерб репутации украинским защитникам и защитницам из-за якобы ненадлежащего обращения с военнопленными. Время от времени появляются фейковые или срежиссированные видео о якобы неправомерном обращении украинцев с военнопленными", - отметила Маляр, подчеркнув, что солдаты РФ пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить.

Она также сообщила, что украинские пленные в России содержатся в ужасных условиях.

Видео дня

"К сожалению, мы не имеем зеркального отношения к нашим военнопленным со стороны Российской Федерации. Это не удивительно, ибо нечего ждать от кремлевской верхушки, которая с нечеловеческой прожорливостью бросает на войну свой собственный народ. Факты нарушения со стороны Российской Федерации мы фиксируем и будем делать все, чтобы в правовом поле Россия понесла ответственность за свои действия", - добавила заместитель министра обороны Украины.

Российские пленные

Ранее Министерство юстиции показало, в каких условиях Украина удерживает российских военнопленных. Оккупанты привлечены к различным работам, в частности они изготавливают пакеты.

Также российским военнопленным разрешили смотреть украинское телевидение.