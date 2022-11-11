Глава государства подчеркнул, что в город будут возвращать все условия нормальной жизни – "настолько, насколько это возможно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока разминирование еще даже не началось, власти не могут обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон.

"Вскоре после того, как наши силы обороны выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнутся стабилизационные меры, как это было повсюду. Мы последовательно обезвреживаем опасности. Первое - мины. Оккупанты оставили очень много мин и взрывчатки, в частности, на жизненно важных объектах. Будем очищать", - отметил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что пока разминирование еще даже не началось, власти не могут обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон.

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"Надо разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в город будут возвращать все условия нормальной жизни – "настолько, насколько это возможно".

"Сразу за нашими защитниками идут полицейские, саперы, спасатели, энергетики... Возвращается медицина, связь, социальные услуги... Возвращается жизнь", - добавил он.

Освобождение Херсона 11 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что сейчас украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город зашли специальные подразделения.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что на Херсонском направлении передовые подразделения Вооруженных сил Украины в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, добавив, что продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов, и из соображений безопасности официальное обнародование результатов операции будет предоставлено позже.