Украинские военные держат удар и не дают российским оккупантам взять город.

Соледар - город вблизи Бахмута в Донецкой области, один из эпицентров боевых действий с российскими оккупантами. Его каждый день разваливают и уничтожают российские снаряды и ракеты. В городе совсем нет ни воды, ни света, ни газа. Однако там до сих пор живут гражданские жители.

Воины 93-й бригады Холодный Яр, которые держат удар и не дают российским оккупантам взять Соледар, опубликовали серию фотографий из почти разрушенного города на Донбассе.

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Справка УНИАН. Соледар - город, расположенный в 18 км от Бахмута. После полномасштабного вторжения россиян в Украину город неоднократно подвергался обстрелам, значительная часть жителей была эвакуирована.

28 мая 2022 в результате удара террористов разрушено здание рудника предприятия "Артемсоль".

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Сейчас восточный фронт остается главным эпицентром войны. На Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области до сих пор идут тяжелые бои.

Как отметил ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, оккупанты стремятся захватить Бахмут и Соледар на Донбассе, чтобы достичь хоть каких-то успехов на фронте после ряда поражений.

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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