Отмечается, что речь идет именно о потерях России в живой силе в виде безвозвратных и санитарных - убитыми и ранеными.

Даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, российские войска в Украине ежедневно теряют убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев потери оккупантов вырастают до 1000 в день.

"Когда активные боевые действия - бывает до тысячи в день убитых и раненых у российской армии. Когда не активные - до 600-400. Ниже 400 я вообще такого не помню", - рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

Он уточнил, что речь идет о потерях России в живой силе в виде безвозвратных и санитарных - убитыми и ранеными.

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"Много, в общем. Начинаются активные боевые действия, либо с их стороны, либо с нашей, резко полезло у них вверх. Мы стабильно кладем сейчас батальон. Это в основном на направлении Соледар - Бахмут. Там они посылают волнами атаки, с соответствующим результатом", - отметил советник ОП.

По словам Арестовича, на этом направлении плохо обученных воевать мобилизованных россиян уже не менее 50%.

"Они основной костяк войск сейчас представляют. Кадровые выведены на российской и белорусской территории восстанавливаются для будущих свершений. А на 1-й и 2-й линиях фронта не меньше 50% мобилизованных, может и 60% кое-где", - рассказал он.

Также Арестович отметил, что российские "мобики" сейчас тянут основную нагрузку войны

"Уровень боевых действий упал. Но их просто много - они насытили фронт", - сказал советник ОП.

Война в Украине: потери России

Как писал УНИАН, по данным Forbes, Россия за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины потратила четверть своего бюджета, и далее боевые действия будут обходиться Кремлю еще дороже.

Добавим, что по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 ноября потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили уже 85 720 своих военных.

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