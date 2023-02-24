Кремль уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, основные усилия сейчас сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ отбили около 100 атак противника на 5 направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Российская Федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях", - говорится в сообщении.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Дубрава, Белогоровка, Федоровка и Раздоловка.

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На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Залезнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилеевка и Васильевка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка.

Как сообщается, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

По данным Генштаба, российские оккупанты нанесли за минувшие сутки 10 ракетных и 31 авиационный удар, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты на Харьковщине и Херсонщине.

Враг также осуществлял обстрел украинских территорий из других видов вооружения.

Война в Украине - ситуация на востоке

Накануне Генштаб констатировал, что наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска.

Впрочем, наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага дорого. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.

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