За прошедшие сутки ВСУ отбили около 100 атак противника на 5 направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Российская Федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях", - говорится в сообщении.
В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Дубрава, Белогоровка, Федоровка и Раздоловка.
На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Залезнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилеевка и Васильевка.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка.
Как сообщается, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, российские оккупанты нанесли за минувшие сутки 10 ракетных и 31 авиационный удар, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты на Харьковщине и Херсонщине.
Враг также осуществлял обстрел украинских территорий из других видов вооружения.
Война в Украине - ситуация на востоке
Накануне Генштаб констатировал, что наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска.
Впрочем, наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага дорого. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.