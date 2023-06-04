Сегодня в Белгородской области продолжаются "волнения" из-за действий Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса". 22 мая они пообещали освободить свою страну от путинского режима.

Появились кадры боев якобы с Новой Таволжанки. Ролик тайно засняли местные жители, показывая перемещения и перестрелку, которые ведут на территории Белгородской области партизаны. Напомним, что ранее в ситуацию внезапно вмешался основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Соответствующее видео распространяется по телеграм-каналам. Отмечается, что речь идет о сегодняшних событиях.

"Пи**ец. Один, два, три, еб**ь. Сколько их там? Еще и пулемет! Е* твою ма*ь", - красноречиво высказался автор ролика.

Ситуация в Новой Таволжанке - что нужно знать

Напомним, что после объявления войны режиму Путина (партизаны пообещали россиянам свободу, начав боевые действия в Гайворонском районе Белгородской области 22 мая) бойцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" (РДК) смогли прорваться в Новую Таволжанку.

Это случилось 1 июня. В этот же день они заявили, что начинают второй этап спецоперации. В РДК сообщили, что передовые отряды вступили в бой в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка).

После неудачных для режима Кремля боев с силовиками Минобороны РФ, Центр сопротивления сообщил (3 июня), что для подавления ополченцев Россия направила в Шебекино бойцов спецназа.

Сегодня стало известно, что партизаны взяли в плен двоих российских военных. Они сообщили, что готовы отдать солдат РФ в обмен на переговоры с губернатором Гладковым. Местом встречи определили церковь. Последний ответил согласием на предложение и подтвердил, что в Новой Таволжанке продолжаются бои с "диверсантами".

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