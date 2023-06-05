Бойцы РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку.

Минобороны Российской Федерации в сводках за вечер воскресенья, 4 июня, и первую половину дня понедельника, 5 июня, заявило о неоднократно отбитых атаках "диверсантов" на Новую Таволжанку в Белгородской области РФ.

Ведомство страны-агрессора утверджает, что две группы "террористов" пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Новая Таволжанка, в том числе, форсировав реку.

"[Они] были уничтожены ударами авиации и артиллерии, ликвидировано более 10 террористов", – говорится в сводке МО РФ.

Уточняется, что с "диверсантами" боролись войска российской армии и бойцы Федеральной службы безопасности.

Оперативный штаб Белгородской области также уверяет, что "информация о вторжении украинских войск в Белгородской области – фейк".

В свою очередь "Русский добровольческий корпус", которые ранее занял Новую Таволжанку и взял группу российских военных в плен, утверждает, что населенный пункт остается под контролем.

"Несмотря на заверения властей, бойцы РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку", – заявили в подразделении и показали видео, как предполагается, перемещения по улицам села.

Ситуация в Новой Таволжанке - что нужно знать

В ряде населенных пунктов Белгородской области РФ, в частности, Шебекино, Новой Таволжанке и Муроме, находящихся вблизи украинской границы, "неспокойно". 1 июня после серии рейдов на приграничье российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России"зашли на территорию этих населенных пунктов и заявили, что начинают второй этап спецоперации в Белгородской области. В пригороде Шебекино (Новая Таволжанка, Титовка) шли бои. Местные жители показывали работу партизан.

4 июня стало известно, что бойцам удалось взять в плен несколько солдат российской армии. Они предложили белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову встречу в обмен на пленных. Гладков выдвинул свои условия и на встречу не явился. Пленные будут переданы Украине для последующего обмена.

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