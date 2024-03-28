По словам руководителя Николаевской ОГА, во многом канал изменился.

Глава Николаевской областной государственной администрация Виталий Ким эксклюзивно в проекте "Храбрые сердца" прокомментировал слухи о том, является ли он автором известного тг-канала "Николаевский Ванек".

Ведущая проекта Валентина Хамайко спросила у Кима, читает ли он посты "Ванька", или же сам делает там сообщения, на что Ким ответил:

"Уже не могу писать, поэтому конечно сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно - тот же режим работы остался таким, каким был в первые 8 месяцев. Вчера мы до 3 ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого тг-канала - это независимый человек со своими мыслями", - сказал Ким.

Полное интервью Виталия Кима выйдет 29 марта, в проекте "Храбрые сердца" в 20:30 на 1+1 Украина.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" информирует украинцев о воздушных угрозах от российских ракет и дронов, на него подписаны более двух миллионов человек. Существовало множество предположений, кто является автором этого ресурса, долгое время его приписывали Виталию Киму.

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