Председатель Николаевской ОГА отметил, что у российских солдатов отсутствует критическое мышление.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что он может действительно характеризовать российскую армию как орков.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"За эти года, к сожалению, мозги им промыли пропагандой. У них отсутствует логическое мышление и аналитика, они не знают, что такое сопоставление фактов", - заявил Ким.

Председатель Николаевской ОГА отметил, что у российских солдатов отсутствует критическое мышление, они ищут в окружении подтверждение своих убеждений.

Ким говорит, что военные РФ ненавидят украинцев и завидуют, судя по перехваченным разговорам, достатку наших сограждан. Он добавил, что россиянам эта война в кайф, они хотят воевать.

"У них в крови захватить чужие территории, кого-то убить, изнасиловать, забрать чужое", - считает глава Николаевской ОГА.

Война РФ против Украины 2022

Войска России утром 24 февраля вторглись на территорию украинского государства. Сначала оккупанты сбрасывали бомбы на военные объекты, а затем атаковали и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов, Николаев и Мариуполь.

За это ряд стран Запада ввели против Российской Федерации новые санкции, много компания ушли с рынка РФ.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили. США постоянно утверждают, что это может привести к открытому противостоянию с РФ.

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