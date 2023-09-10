Украинская сторона сосредотачивает точечные удары именно по тем объектам, частичная остановка которых значительно ухудшит работу российского ВПК.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев прокомментировал последние удары по российским заводам. Даже частичная остановка работы атакуемых объектов доставит серьезные неудобства оккупантам.

"Если выводится из рабочего состояния одна из составляющих производственной цепи, то, соответственно, у россиян возникают колоссальные проблемы. Посмотрим, куда наносятся основные удары: по заводу микроэлектроники в Брянске, по заводу микроэлектроники и микрочипов в Люберцах, аналогичная ситуация", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что украинская сторона сосредотачивает точечные удары именно по тем объектам, частичная остановка которых значительно ухудшит работу военно-промышленного комплекса российских захватчиков. Эксперт подчеркнул, что цели не выбираются случайно.

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"Очевидно, решили минимизировать возможность импортозамещения российским ВПК, учитывая экономические санкции – как персональные, так и секторальные. Поэтому выбор нанесения удара по объектам не случаен. Вспомним успешную атаку на завод в Сергиевом Посаде, который аналогично был задействован в системе производства высокоточного вооружения", – резюмировал Снегирев.

Взрывы в РФ

8 сентября в российском Брянске беспилотник атаковал завод. Речь идет об одном из крупнейших в РФ заводе микроэлектроники "Кремний Эл". Примечательно, что именно это здание было атаковано накануне, 7 сентября. Тогда удар пришелся на нижние этажи, 8 числа – на верхние.

Кроме того, на днях стало известно, что беспилотник впервые за время полномасштабной войны РФ против Украины атаковал военный объект в Волгоградской области. Расстояние от линии фронта составляет более 400 км.

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