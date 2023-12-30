Когда началась полномасштабная война, все украинское общество работало на победу.

Ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что украинское общество в 2023 году отмежевалось от событий на фронте, чего не было в 2022 году. Он уверен, что именно эту ошибку нужно предотвратить в 2024 году.

Когда началась полномасштабная война, все украинское общество работало на победу. Каждый пытался что-то сделать, если не на фронте, то путем волонтерства, сказал он в интервью Фокусу.

По словам Дикого, общество было абсолютно неразрывным с военными. Они не воспринимались, как где-то там люди, которые на фронте. Украина была единым организмом, который воюет.

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"Именно поэтому в 2022 году мы побеждали. В 23-м году произошло то, что "товарищ Сталин" называл "головокружение от успехов". На волне успехов осени 2022 года тыловая Украина впала в иллюзию, которой почему-то показалось, что мы не просто сделали чудо, а сделали уже достаточно. Но оказалось этого недостаточно", - объяснил он.

Он добавил, что по его ощущениям в Украине общество разделилось на две "касты": те, что воюют, и те, что живут свою обычную жизнь. Поэтому ветеран российско-украинской войны отмечает, что в 2024 году украинцы должны проживать войну, как в 2022 году.

"Для этого общество должно принять войну как свою, а не чью-то, кто за нас должен выполнить", - отмечает Дикий.

Также верховный главнокомандующий должен в новогоднем обращении сделать заявление вроде Уинстона Черчилля, что ему нечего предложить кроме "пота, крови и слез".

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки украинская артиллерия и авиация нанесли мощные удары по оккупантам. Генштаб в своем вечернем сводке рассказал о потерях захватчиков. Так, отмечается, что украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", - добавили в Генштабе.

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