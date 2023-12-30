Горячее всего на Авдеевском направлении и на Левобережье Днепра.

На фронте за минувшие сутки произошло 49 боевых столкновений, обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники, увеличил количество авиаударов", - говорится в сводке.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отбили 2 атаки врага вблизи Макеевки Луганской области.

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"На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение... На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки противника в районах Степного, Авдеевки и еще 13 - возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение", - говорится в отчете Генштаба.

Также на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 7 безуспешных атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника возле Приютного Запорожской области.

Кроме того, на Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника восточнее населенного пункта Копани Запорожской области.

"Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери", - отмечают в Генштабе.

Прогнозы по ситуации на фронте

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал действия РФ и ВСУ в 2024 году.

Он, в частности, считает, что к весне на линии фронта российские оккупанты особенно сосредоточатся в атаках на востоке Украины и к этому "добавится юг", но значительного прорыва у оккупантов не будет.

Также он отметил, что интригой на будущее остается плацдарм ВСУ в Крынках на Левобережье Херсонщины.

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