Михаил Подоляк перечислил реакцию государств мира на утренний ракетный удар России по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весь мир сегодня увидел психическую недееспособность России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, перечисляя реакцию мировых стран на утренний ракетный удар России по украинском Краматорске.

"Франция устами министра финансов Ле Мэра заявляет о готовности прямо сейчас пойти на нефтяное эмбарго для РФ. Британия устами премьер-министра Джонсона и Германия устами канцлера Шольца прямо говорят о необходимости срочного закрытия Европы для кровавого российского газа", - отметил Подоляк.

По его словам, та же Германия, но уже "устами президента Штайнмайера", говорит о необходимости немедленного создания международного трибунала для начала процессов над российскими военными преступниками, включая главу российского Кремля Владимира Путина.

"И, наконец, США устами президента Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, для немедленного закрытия неба от российских бешеных ракет", - подчеркнул советник президента.

Подоляк добавил, что "РФ ракетным ударом по Краматорску и по семьям, которые эвакуируются, окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины в безопасные области Украины.

По словам председателя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, известно о по меньшей мере 52 погибших людях, из них пятеро детей.

В больницы днем было направлено около 100 человек.