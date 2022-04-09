Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весь мир сегодня увидел психическую недееспособность России.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, перечисляя реакцию мировых стран на утренний ракетный удар России по украинском Краматорске.
"Франция устами министра финансов Ле Мэра заявляет о готовности прямо сейчас пойти на нефтяное эмбарго для РФ. Британия устами премьер-министра Джонсона и Германия устами канцлера Шольца прямо говорят о необходимости срочного закрытия Европы для кровавого российского газа", - отметил Подоляк.
По его словам, та же Германия, но уже "устами президента Штайнмайера", говорит о необходимости немедленного создания международного трибунала для начала процессов над российскими военными преступниками, включая главу российского Кремля Владимира Путина.
"И, наконец, США устами президента Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, для немедленного закрытия неба от российских бешеных ракет", - подчеркнул советник президента.
Подоляк добавил, что "РФ ракетным ударом по Краматорску и по семьям, которые эвакуируются, окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины в безопасные области Украины.
По словам председателя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, известно о по меньшей мере 52 погибших людях, из них пятеро детей.
В больницы днем было направлено около 100 человек.