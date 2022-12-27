Одному из братьев было 24, а другому - 26.

В боях за Украину погибли двое родных братьев из города Христиновка Черкасской области. Виктор и Константин Кравченко погибли на Херсонщине.

Как сообщили в Facebook Христиновского городского совета, братья-герои служили в самоходной артиллерийской батарее отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Пресс-секретарь территориального центра комплектования в Черкасской области Алина Кривошея сообщила "Суспильному", что 23 декабря братья попали под артиллерийский обстрел. Виктору было 24 года, а Константину - 26.

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Прощание с героями состоится в среду, 28 декабря. Местных жителей призвали в последний раз встретить братьев дома живым коридором.

Потери ВСУ: что известно

Данные о потерях Украины на войне против России засекречены. Впрочем, советник ОП Алексей Арестович заявил, что украинская армия потеряла между 10 и 20 тысячами убитыми.

Как сообщал УНИАН, ранее на Хмельнитчине жена военного умерла после известия о его гибели на фронте. У женщины остановилось сердце. Мужчина погиб 22 декабря, а его жена - на следующий день.

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