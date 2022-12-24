Сиротами осталось двое деток.

На Хмельницкой области жена военного умерла после известия о его гибели на фронте. У женщины остановилось сердце.

Как сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич, 22 декабря стало известно о гибели украинского защитника Андрея Твердохлеба, а уже на следующий день умерла его жена Марина.

У женщины из-за потери любимого остановилось сердце. Сиротами остались двое детей.

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"Вчера пришло известие о гибели еще одного Героя - Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое деток. Соболезнования родным и близким", - написал Симашкевич.

Потери ВСУ в войне с Россией

Как ранее сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч военнослужащих. Также она заявила, что война унесла жизни более 20 тысяч гражданских.

Позже соответствующее видео было удалено. Однако появилась отредактированная версия.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что информация о потерях ВСУ "чувствительна", поэтому ее может озвучивать только Главнокомандующий, Министр обороны или сам президент.

Прокомментировал эту информацию и руководитель управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник. Он заявил, что эти цифры Генштаб подтвердить не может.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, потери ВСУ между 10 и 20 тысячами убитыми.

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