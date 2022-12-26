Женщина решила свести счеты с жизнью, но ее спасла полиция.

42-летняя беженка из Украины бросалась под колеса автомобилей в Варшаве, узнав о том, что Россия убила ее 20-летнюю дочь.

Как сообщает польское издание Wiadomości Warszawa женщину спасли полицейские, которые патрулировали одну из улиц польской столицы. Полицейские заметили, что женщина пытается броситься под автомобили.

Полицейские остановились, чтобы помочь женщине, но она вырывалась и кричала что-то на украинском.

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"Мы взяли ее под руку и увели с дороги, но она вырывалась от нас. Когда я услышал, как она кричит на украинском, я сразу подумал, что ее поведение может быть связано с войной. Я не ошибся", – вспоминает полицейский Гжегож Пищек.

Как оказалось впоследствии, украинка находилась в состоянии шока и не могла объяснить, что случилось. Впоследствии прибыли медики и переводчик. Во время общения женщина рассказала, что приехала из Украины, убегая от войны. Накануне украинка узнала страшную весть - российские оккупанты убили ее 20-летнюю дочь.

"После разговора переводчик объяснил, что женщина 42-летняя украинка и только что узнала о гибели своей 20-летней дочери в результате боевых действий. Поэтому она решила, что нет смысла жить", – добавил инспектор

Украинку госпитализировали. Она находится под наблюдением польских медиков.

Как РФ калечит украинцев

Россия убила десятки тысяч гражданских украинцев, а потери ВСУ, как уверяет советник ОП Алексей Арестович, составляют между 10 и 20 тысячами убитыми.

Как сообщал УНИАН, ранее на Хмельнитчине жена военного умерла после известия о его гибели на фронте. У женщины остановилось сердце. Мужчина погиб 22 декабря, а его жена - на следующий день.

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