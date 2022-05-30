Среди других лозунгов, что пишут в оккупированном городе - "Херсон - это Украина".

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне продолжают появляться патриотические надписи и украинские флаги.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров и показал соответствующие фото.

"Во временно оккупированном Херсоне украинцы продолжают бороться с оккупантами. На улицах города регулярно появляются изображения украинского флага и патриотические надписи. Смелые херсонцы напоминают врагу, что у него нет ни одного шанса", - написал министр.

"Херсон - это Украина", "Верь ВСУ", "Слава Украине" - такими лозунгами местные жители продолжают бороться с рашистами.

Напомним, американские аналитики прокомментировали контратаку ВСУ под Херсоном и показали карту.

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