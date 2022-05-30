Во временно оккупированном Херсоне украинцы продолжают бороться с оккупантами / фото: Telegram Михаил Федоров

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне продолжают появляться патриотические надписи и украинские флаги.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров и показал соответствующие фото.

"Во временно оккупированном Херсоне украинцы продолжают бороться с оккупантами. На улицах города регулярно появляются изображения украинского флага и патриотические надписи. Смелые херсонцы напоминают врагу, что у него нет ни одного шанса", - написал министр.

"Херсон - это Украина", "Верь ВСУ", "Слава Украине" - такими лозунгами местные жители продолжают бороться с рашистами.

Фото Херсон ВСУ 30 мая 2022
Фото Херсон ВСУ 30 мая 2022
Фото Херсон ВСУ 30 мая 2022
Фото Херсон ВСУ 30 мая 2022
Фото Херсон ВСУ 30 мая 2022
Фото Херсон ВСУ 30 мая 2022
Фото Херсон ВСУ 30 мая 2022

Напомним, американские аналитики прокомментировали контратаку ВСУ под Херсоном и показали карту.

Вас также могут заинтересовать новости: