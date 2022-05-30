Рашисты шантажируют украинских аграриев, покупают их продукцию за бесценок и грабят запасы зерна.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что начался процесс вывоза зерна из региона в государство-террорист.

Об этом сообщил для российских СМИ так называемый заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, которого оккупанты поставили руководить в регионе.

Фашисты украли прошлогодний урожай пшеницы, который хранился в Херсонской области.

Стремоусов говорит о начале сбора урожая озимых зерновых с 20 июня, которое тоже планируют вывозить. "Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь", – заявил он.

Оккупанты убеждают, что зерно якобы продают в РФ. Рашисты шантажируют украинских аграриев, покупают их продукцию за бесценок и грабят запасы зерна.

Как ранее сообщал УНИАН, по сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии. Ранее благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного отказались Египет и Ливан.

А в Минагрополитики подсчитали, сколько украинского зерна украли россияне.

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