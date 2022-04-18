Баласинович призвала жителей города быть бдительными и сообщать в ГСЧС о пожаре.

В Василькове Киевской области утром 18 апреля прогремели взрывы. Мэр города Наталья Баласинович сообщила, что работала ПВО.

Об этом говорится в видеообращении у Facebook городского головы.

"Хочу сообщить у нас все под контролем... Благодаря нашим ПВО, все хорошо, сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи", - отметила мэр в своем видеообращении.

Баласинович призвала жителей города быть бдительными и сообщать в ГСЧС о пожаре, а также не распространять в сети фото и видео с местами возгорания.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Бровары: повреждены инфраструктурные объекты.

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