Месяц назад эта территория уже была обстреляна вражескими ракетами и подверглась значительным разрушениям.

Российские военные нанесли ракетный удар по Василькову (Обуховский район, Киевщина).

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Центр".

"Сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Месяц назад эта территория уже была обстреляна вражескими ракетами и подверглась значительным разрушениям.

"Почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас же орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено. На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара", - отметили в командовании.

Там отмечают, что обстрел был коварным и его целью было запугать мирное население. Среди местных есть раненые.

"На территорию, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и зданиях работники заведения. По предварительным данным несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей", - сообщили в командовании.