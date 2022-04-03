Российские военные нанесли ракетный удар по Василькову (Обуховский район, Киевщина).
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Центр".
"Сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Месяц назад эта территория уже была обстреляна вражескими ракетами и подверглась значительным разрушениям.
"Почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас же орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено. На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара", - отметили в командовании.
Там отмечают, что обстрел был коварным и его целью было запугать мирное население. Среди местных есть раненые.
"На территорию, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и зданиях работники заведения. По предварительным данным несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей", - сообщили в командовании.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, городской голова Василькова Наталья Баласинович сообщила, что около 7 часов утра 8 вражеских ракет пролетело над воинскими частями и над аэродромом. Некоторые ракеты ПВО удалось сбить, но другие попали в аэропорт и склады с горюче-смазочными материалами и оружием.