Возможны перебои с электроэнергией.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что город утром попал под ракетный обстрел.

Об этом говорилось в его видеообращении.

По словам городского головы, повреждены инфраструктурные объекты.

"Сегодня было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие", - отметил он.

Также он сообщил, что коммунальщики работают в усиленном режиме, но возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением, канализированием.

Как писал УНИАН, Киев и область снова начали обстреливать. В связи с этим людей, выехавших с этой территории в безопасные места, в КГГА просят пока не возвращаться.

В частности, 15 апреля российскими оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области. А 16 апреля оккупанты обстреляли Дарницкий район Киева. Один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

Бровары неоднократно подвергались атакам со стороны оккупантов. В частности, российские оккупационные войска обстреляли там завод.

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