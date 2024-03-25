Кроме того, он рассказал о вкладе СБУ в победу.

Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые спецоперации, которые будут наносить еще больший вред России - на суше и в море.

"Пусть россияне ожидают очередной хлопок... Мы никогда не повторяемся и если они (россияне - УНИАН) где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", - сказал Малюк в интервью каналу ICTV, которое транслировали в эфире телемарафона.

Кроме того, он рассказал о вкладе СБУ в победу. В частности, о поражении Крымского моста, морских дронах "Sea Baby" и "Мамай" - с их помощью уже удалось поразить 11 кораблей РФ и разблокировать Черное море. Также с начала войны воины СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО и тому подобное.

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Последние операции спецслужб на море

По состоянию на начало марта 2024 года украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Такие данные озвучивал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

24 марта в оккупированном Крыму снова было неспокойно. Ночью там были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", сообщили в СтратКоме ВСУ. Также был поражен центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Позже стало известно, что поражены могли быть не два корабля, а три. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что пострадать мог также разведывательный корабль "Иван Хурс".

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