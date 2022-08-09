Боевики ЧВК выполняли приказ номинального владельца Евгения Пригожина.

В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что боевики российской частной компании "Вагнер" занимаются минированием енергоатомних блоков Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Ранее об этом заявляли в Минобороны.

Об этом сообщил представитель пресслужбы ГУР Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, заминировать ЗАЭС "вагнеровцам" приказывал номинальный владелец ЧВК Евгений Пригожин - более известный как "повар Путина".

"Пригожин уже не впервые привлек боевиков "Вагнера" против Украины. Группа "вагнеровцев" является замаскированным подразделением в структуре российского Минобороны. А командует наемниками Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, более известное как ГРУ", – пояснил Юсов.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Кроме того, было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

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