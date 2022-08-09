В случае катастрофы площадь потенциальной зоны отчуждения может составить до 30 тыс. кв. км.

Российские оккупанты обстреливают территорию ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, и угрожают ее взорвать.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения рассмотрели возможные последствия катастрофы и сделали прогноз, которым поделилась советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина в Facebook.

Для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС специалисты использовали данные об аварии 1986 года на ЧАЭС.

"На 4-м реакторе ЧАЭС было 2 две тысячи топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и в хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тыс. топливных сборок (в 9-10 раз больше). То есть последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986-м на ЧАЭС", - говорится в отчете.

Отмечается, что в случае катастрофы на ЗАЭС площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. кв. км (как 10 чернобыльских зон отчуждения). Таким образом Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства. В то же время площадь потенциальной загрязненной территории значительно больше - до 2 млн кв. км. Степень заражения других территорий Украины, Европы, России и Беларуси будет зависеть от ветра.

"Количество ликвидаторов может составлять от 1 млн человек, а погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн человек. Также на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр. Авария может вызвать выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов", - отмечается в отчете.

К катастрофе могут привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Кроме того, было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

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