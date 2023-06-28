Президент заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны", - сказал Зеленский, выступая 28 июня в Верховной Раде.

Он заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации, что касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров.

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"В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - сказал президент.

Медицинский каннабис в Украине - что сообщалось ранее

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий использование в Украине растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных и научных целях. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, таким образом Минздрав подготовил законодательную почву для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

До этого председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечал, что правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса максимально нивелирует риски использования его не по назначению.