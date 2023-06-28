Главарь "вагнеровцев" был уверен, что возле Москвы лично договорится с Путиным, считает политолог.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин после резко завершенного мятежа решил бежать в Беларусь, потому что ему надо добраться в Центральную Африканскую Республику.

Пригожин в ЦАР надеется "пересидеть" российского диктатора Владимира Путина, рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" - социолог и политолог Виктор Небоженко в интервью "Главреду".

По словам эксперта, главарь ЧВК имел популярность на фронте и среди офицеров, высокий рейтинг и был уверен, что будет идти в Москву и возле столицы РФ лично договорится с российским диктатором Владимиром Путиным, и все на этом закончится, а "вышел облом".

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"...Все очень просто - ему надо добраться до Центральной Африканской Республики. У него там огромные интересы, есть свои бункеры, и там он надеется пересидеть Путина, пока в России не появится новая власть. Потому что объективно этот человек не является политиком. Не только потому, что он зэк", - добавил собеседник.

Бунт в России "вагнеровцев" - что сейчас надо знать

"Вагнеровцы" 24 июня в РФ без особых проблем взяли под контроль важные военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже и начали двигаться в сторону Москвы. Наемники, в частности, ликвидировали российский военный самолет и уничтожили 10 офицеров, находившихся на борту.

Стоит отметить, что члены ЧВК устроили "горячий" день в РФ после того, как 23 числа Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю "вагнеровцев". Главарь "Вагнера" утверждал, что военное руководство РФ уничтожило много оккупантов. Пригожин также анонсировал "наказание".

Бунт в России резко завершился вечером 24 числа после того, как главарь ЧВК поговорил с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко с ведома Владимира Путина и получил гарантии безопасности. 27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси.

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