С территории Ушомирской воинской части слышны звуки взрывов боеприпасов.

В Житомирской области воинская часть, расположенная в поселке Ушомир, попала под ракетный обстрел.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

"Около 08:00 в Ушомире был осуществлен обстрел в направлении воинской части двумя ракетами", - заявил он и добавил, что ракеты в объект не попали.

По информации корреспондента УНИАН, который находится в 20 километрах от Ушомира, около 10.30 в поселке снова прогремели взрывы. После чего от населенного пункта улетели два истребителя. В течение часа с территории воинской части слышны звуки взрывов боеприпасов.

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