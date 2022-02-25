Факт обстрела подтвердил председатель Житомирской ОГА / фото из соцсетей
В Житомирской области воинская часть, расположенная в поселке Ушомир, попала под ракетный обстрел.
Об этом во время брифинга рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"Около 08:00 в Ушомире был осуществлен обстрел в направлении воинской части двумя ракетами", - заявил он и добавил, что ракеты в объект не попали.
фото из соцсетей
По информации корреспондента УНИАН, который находится в 20 километрах от Ушомира, около 10.30 в поселке снова прогремели взрывы. После чего от населенного пункта улетели два истребителя. В течение часа с территории воинской части слышны звуки взрывов боеприпасов.