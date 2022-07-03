В Страткоме ВСУ намекнули, что для этого использовали оружие, полученное в рамках ленд-лиза.

На оккупированной россиянами территории Запорожской области взорвали железнодорожный мост.

Об этом сообщили на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост, по которому россияне перегоняли поезда с оружием. Взрыв прогремел в оккупированном селе Любимовка..... Но это не точно", - отметили в СтратКоме.

Там также намекнули, что для этого использовали оружие, полученное в рамках ленд-лиза.

"Держите привет от дядюшки "Ленд Лиза", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Спротив" (сайт, созданный Силами специальных операций Украины), "неизвестные герои взорвали железнодорожный мост".

"Не трудно догадаться, что именно по этой ветке оккупанты перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт. Однако теперь по "техническим причинам" подмога может не поступить", - отметили там.

Как писал УНИАН, 2 июля между Акимовкой и Мелитополем благодаря партизанам сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами. В апреле на этом участке неизвестными также был взорван железнодорожный мост.

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