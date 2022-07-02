По информации пропагандистов, под обстрел попал поезд с продовольствием, но вполне вероятно, что в нем оккупанты везли боеприпасы.

В Мелитопольском районе из гранатомета обстреляли поезд. Кто это сделал и причастны ли к этому партизаны, пока что не сообщается. Однако у оккупантов уже началась истерика. Они заявили о "теракте".

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

"У освободителей сегодня очередной приступ шизофрении. В своих пропагандистких каналах они сообщают, что в Акимовке произошел очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомёта был обстрелян грузовой поезд с продовольствием", - указано в сообщении.

Достоверной информации о том, кто причастен к обстрелу, не сообщается. Оккупанты говорят о том, что случившееся является "терактом" и его якобы устроили украинцы.

"Откуда они взялись на оккупированной с февраля территории, не уточняется. Возможно работают мелитопольские партизаны, но в таком случае велика вероятность, что в грузовике перевозили отнюдь не продовольствие, а боеприпасы", - добавили в издании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты, вопреки своим планам, не запустят в срок поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь.

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