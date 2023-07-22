И склады, и нефтебаза в Октябрьском уничтожены.

Поражение по военным складам РФ и нефтебазе в Октябрьском в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма нанесли силы обороны Украины.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крыма). Слава Вооруженным силам Украины!", - сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Также Управление распространило видео поражения складов и нефтебазы россиян в Октябрьском.

Взрывы в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, утром в соцсетях жители оккупированного Крыма распространили видео со столбом черного дыма и звуков взрывов на ряде объектов. Советник главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков возмутился тем, что в сети появились видео с "объектов инфраструктуры", которые, по его словам, "атаковал враг". Аксенов же заявил, что объекты Красногвардейского района атаковали беспилотники.

Местные телеграмм-каналы сообщали о пожаре на нефтебазе, атаке на объекты в поселке Октябрьское.

Впоследствии Аксенов подтвердил, что в Красногвардейском районе в результате атаки БПЛА произошла детонация на складе боеприпасов, из-за чего объявил эвакуацию в радиусе 5 километров от места ЧП. Также решено приостановить движение Крымской железной дороги.

Два дня назад неизвестные беспилотники уже атаковали военный аэродром в Крыму, однако тогда оккупанты утверждали, что БПЛА удалось перехватить.

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