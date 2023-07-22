В оккупированном Крыму снова пожары и взрывы.

В оккупированному Крыму беспилотники атаковали военные объекты россиян. Вероятной целью атаки был военный аэродром в Красногвардейском районе.

"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", – заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Местные телеграм-каналы также публикуют видео со столбом черного дыма и звуками так называемой вторичной детонации – хаотичных взрывов, характерных для горящего склада боеприпасов. Также есть сообщения о пожаре на нефтебазе. Сообщается, что атакованы объекты в поселке Октябрьское.

Советник Аксенова Олег Крючков уже возмутился тому, что в сети появились видео с "объектов инфраструктуры", которые, по его словам, "атаковал враг".

"Просим всех кто знает авторов этих видео сообщить об этих людях в МВД или ФСБ. Выложеное в сеть видео военных или критических объектов - работа на врага!" – написал он в своем Телеграм.

Ситуация в Крыму

Ранее сегодня оккупационные власти перекрыли движение по недавно поврежденному Крымскому мосту. Причины перекрытия не назывались. Вероятно, такое решение было принято из-за налета БПЛА и опасений, что их целью может стать мост.

Два дня назад неизвестные беспилотники уже атаковали военный аэродром в Крыму. Тогда оккупационные власти утверждали, что в результате атаки никто не пострадал, а сами беспилотники якобы удалось перехватить.

Вас также могут заинтересовать новости: