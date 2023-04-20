Украинская ПВО сбила 750 ракет и столько же дронов-камикадзе.

Осенью и зимой Воздушные силы ВСУ сбили 1,5 тысячи целей. Сюда относятся дроны-камикадзе и ракеты российских оккупантов. А если считать с февраля 2022 года, то к статистике нужно добавить 600 единиц пилотируемой техники и еще немало БПЛА.

Такой информацией в эфире национального телемарафона поделился спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он сказал: "Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет достаточно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы тысячи воздушных целей. За всю войну — еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты — УНИАН) и по меньшей мере полторы тысячи БПЛА уничтожены нашими Силами обороны".

Игнат подчеркнул, что Украина нуждается в боеприпасах к системам ПВО. По мнению спикера ВС ВСУ, следующая встреча партнеров в формате "Рамштайн" поможет решить этот вопрос.

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Сбитые воздушные цели рашистов: последняя информация

Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 308 самолетов, 293 вертолета, 911 крылатых ракет и 2386 беспилотников.

Прошлой ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую и Одесскую области иранскими дронами-камикадзе типа Shahed 136/131. Всего рашисты запустили 11 БПЛА, 10 из которых сбили.

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты получили дополнительную партию БПЛА от Ирана и начали их использовать. Дроны имеют соответствующую маркировку.

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