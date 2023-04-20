Враг потерял десятки единиц техники за сутки.

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил данные о общих боевых потерях россиян на войне против Украины.

С 24 февраля 2022 оккупанты потеряли в Украине около 184420 солдат, 670 оккупантов были ликвидированы за последние сутки, говорится в сводке.

Кроме этого, враг потерял:

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танков ‒ 3667 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 7120 (+10);

артиллерийских систем – 2825 (+6);

РСЗО – 539 (+1);

средств ПВО – 285 (+0);

самолетов – 308 (+0);

вертолетов – 293 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей и катеров ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15);

специальной техники – 332 (+2).

Потери России в Украине - последние новости

19 апреля Генштаб сообщил, что украинские воины нанесли по противнику мощные удары и попали в важные объекты. Атакованы два склада боеприпасов врага и два района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противника.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в отчете сообщил, что ежемесячно российские оккупанты теряют на поле боя почти 150 танков.

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