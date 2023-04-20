Генеральный штаб Вооруженных сил обновил данные о общих боевых потерях россиян на войне против Украины.
С 24 февраля 2022 оккупанты потеряли в Украине около 184420 солдат, 670 оккупантов были ликвидированы за последние сутки, говорится в сводке.
Кроме этого, враг потерял:
Видео дня
- танков ‒ 3667 (+2);
- боевых бронированных машин ‒ 7120 (+10);
- артиллерийских систем – 2825 (+6);
- РСЗО – 539 (+1);
- средств ПВО – 285 (+0);
- самолетов – 308 (+0);
- вертолетов – 293 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей и катеров ‒ 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15);
- специальной техники – 332 (+2).
Потери России в Украине - последние новости
19 апреля Генштаб сообщил, что украинские воины нанесли по противнику мощные удары и попали в важные объекты. Атакованы два склада боеприпасов врага и два района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противника.
Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в отчете сообщил, что ежемесячно российские оккупанты теряют на поле боя почти 150 танков.