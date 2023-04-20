Прямым рейсом в ад: ВСУ ликвидировали еще почти 700 оккупантов / ВМС ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил данные о общих боевых потерях россиян на войне против Украины.

С 24 февраля 2022 оккупанты потеряли в Украине около 184420 солдат, 670 оккупантов были ликвидированы за последние сутки, говорится в сводке. 

Кроме этого, враг потерял: 

Видео дня
  • танков ‒ 3667 (+2);
  • боевых бронированных машин ‒ 7120 (+10); 
  • артиллерийских систем – 2825 (+6); 
  • РСЗО – 539 (+1); 
  • средств ПВО – 285 (+0);
  • самолетов – 308 (+0); 
  • вертолетов – 293 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей и катеров ‒ 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15);
  • специальной техники – 332 (+2).

Потери России в Украине - последние новости

19 апреля Генштаб сообщил, что украинские воины нанесли по противнику мощные удары и попали в важные объекты. Атакованы два склада боеприпасов врага и два района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противника.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в отчете сообщил, что ежемесячно российские оккупанты теряют на поле боя почти 150 танков.

Вас также могут заинтересовать новости: