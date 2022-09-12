Отмечается, что Украина вскоре может получить авиацию от западных партнеров.

Украинские военные после изгнания россиян из Харьковской области захватили множество боеприпасов, которые теперь будут использованы против врага.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире FREEДОМ.

"Безусловно ВСУ будут использовать по назначению боеприпасы, которые оставил враг", - отметил Игнат.

Вместе с тем, по его словам, продолжается переход украинской армии на качественные образцы техники - артиллерия, танки и тп.

"Возможно, наш танк "Оплот", который является одним из лучших в мире, займет свое место в украинской армии не в единичных экземплярах, а массово. Возможно, и другая техника, которую нам предоставит наша оборонная промышленность. Но вместе с тем мы постепенно переходим на натовские калибры (это касается как стрелкового вооружения, так и тяжелой техники). Ну и апогеем всего этого будут истребители западных образцов - хорошая, современная техника, без которой наше государство не может обойтись, так как мы одна из самых больших стран Европы", - отметил Игнат.

По его словам, путь Украины уже определен: это будет поэтапное замещение техники, на которой сегодня воюют наши летчики - истребители, бомбардировщики, штурмовики.

"Видение руководства Воздушных сил и Вооруженных сил Украины - это многоцелевой самолет, который будет иметь возможность стрелять как по воздушным целям, так и по наземным, по крылатым ракетам, по БПЛА и тд. Это многоцелевой самолет, несколько бригад которых могли бы существенно усилить нашу обороноспособность", - объяснил Игнат.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине. Позже появилась информация об освобождении Изюма и Лимана.

Миниобороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что уже деоккупированы более 40 населенных пунктов в области.

Как сообщили в СБУ, российские оккупанты под давлением украинских воинов бегут так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Защитники Украины показали такой арсенал брошенного оккупантами оружия во время побега из Изюма Харьковской области.

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