Украинские военные после изгнания россиян из Харьковской области захватили множество боеприпасов, которые теперь будут использованы против врага.
Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире FREEДОМ.
"Безусловно ВСУ будут использовать по назначению боеприпасы, которые оставил враг", - отметил Игнат.
Вместе с тем, по его словам, продолжается переход украинской армии на качественные образцы техники - артиллерия, танки и тп.
"Возможно, наш танк "Оплот", который является одним из лучших в мире, займет свое место в украинской армии не в единичных экземплярах, а массово. Возможно, и другая техника, которую нам предоставит наша оборонная промышленность. Но вместе с тем мы постепенно переходим на натовские калибры (это касается как стрелкового вооружения, так и тяжелой техники). Ну и апогеем всего этого будут истребители западных образцов - хорошая, современная техника, без которой наше государство не может обойтись, так как мы одна из самых больших стран Европы", - отметил Игнат.
По его словам, путь Украины уже определен: это будет поэтапное замещение техники, на которой сегодня воюют наши летчики - истребители, бомбардировщики, штурмовики.
"Видение руководства Воздушных сил и Вооруженных сил Украины - это многоцелевой самолет, который будет иметь возможность стрелять как по воздушным целям, так и по наземным, по крылатым ракетам, по БПЛА и тд. Это многоцелевой самолет, несколько бригад которых могли бы существенно усилить нашу обороноспособность", - объяснил Игнат.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.
Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине. Позже появилась информация об освобождении Изюма и Лимана.
Миниобороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области.
Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что уже деоккупированы более 40 населенных пунктов в области.
Как сообщили в СБУ, российские оккупанты под давлением украинских воинов бегут так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Защитники Украины показали такой арсенал брошенного оккупантами оружия во время побега из Изюма Харьковской области.