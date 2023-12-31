Юрий Игнат отметил, что с 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине более 7500 различных ракет.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые партнеры передали Украине, сбили уже 15 российских ракет "Кинжал" в Украине. Ранее в Москве утверждали, что это невозможно.

"Patriot способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов "Кинжал" Х-47 – ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 уже "Кинжалов", сбитых именно системой Patriot, это очень хорошие для нас новости", - рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафон

При это он указал, в Украине систем Patriot очень "мало".

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"Несколько батарей – это недостаточно", – подчеркнул военный.

Кроме того, он отметил, что с начала полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 7500 ракет всех типов.

Усиление украинской ПВО - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой в Украину поступят несколько новых систем Patriot. В частности, одна такая система, а также ракеты к ней включены в последний пакет помощи от Германии.

Кроме того, Украина имеет договоренности с партнерами по усиление системы противовоздушной обороны.

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