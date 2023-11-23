Усиление ПВО - это лучшая стратегическая инвестиция в безопасность, благодаря которой международные партнеры также сэкономят значительное количество ресурсов в долгосрочной перспективе.

Президент Владимир Зеленский назвал пять причины важности усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в сети X (Twitter). "Усиление противовоздушной обороны Украины является лучшей стратегической инвестицией в безопасность по меньшей мере по пяти причинам", - отметил Зеленский.

В частности, прежде всего каждая система ПВО и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизни.

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"Во-вторых, в каждый крупный город и регион, которые будут полностью закрыты надежным воздушным щитом, сможет вернуться из-за границы больше людей: потенциально – миллионы", - убежден президент.

По его мнению, это даст значительный толчок экономике Украины, поможет Украине уменьшить бюджетный дефицит и, как следствие, потребность в международной финансовой помощи.

"В-третьих, чем сильнее наша противовоздушная оборона, тем большим будет успех Украины в Черном море, тем большим морской экспорт, тем лучше защита свободы судоходства и большей стабильность", - считает глава государства.

В связи с этим, президент отмечает, что это позволит нам доставлять сотни тысяч дополнительных тонн продовольствия через более безопасный морской экспортный коридор и противодействовать глобальному продовольственному кризису.

"В-четвертых, каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей", - подчеркнул Зеленский.

"В-пятых, лишение России возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что в целом будет способствовать приближению победы", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в Украине чрезвычайно благодарны всем международным партнерам, которые уже приняли важные решения по укреплению украинской противовоздушной обороны. "Поскольку Украина - -большая страна, наша потребность в системах ПВО является значительной", - добавил Зеленский.

"Однако мы уверены, что усиление наших возможностей ПВО является лучшей стратегической инвестицией в безопасность, благодаря которой наши партнеры также сэкономят значительное количество ресурсов в долгосрочной перспективе", - убежден глава государства.

Он добавил, что с 2022 года Украина освободила более половины оккупированной Россией земли.

"В 2023 году Украина выгнала российский флот из большей части Черного моря. 2024 год должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба", - отметил Зеленский.

Помощь западных партнеров

22 ноября Зеленский отметил, что на 17-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат"Рамштайн") были объявлены новые пакеты помощи для Украины, которые содержат снаряды, ракеты и новые мощности для усиления противовоздушной обороны Украины.

Президент отмечает, что украинский воздушный щит становится сильнее буквально ежемесячно.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал всех участников Контактной группы предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Сейчас Германия и Франция выступили с инициативой создания новой "коалиции возможностей", которая касается средств противовоздушной обороны наземного базирования.

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