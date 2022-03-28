Речь идет также и о территориальной обороне.

С 29 марта в Винницкой области запрещено продавать алкоголь военнослужащим.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"С завтрашнего дня, 29 марта, в Винницкой области запрещена продажа алкоголя работникам правоохранительных органов, военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны, других военных формирований и лицам с оружием", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные в Беларуси продают топливо и продукты или обменивают их на алкоголь.

А в Херсоне оккупанты выносят из магазинов алкоголь, сигареты и продукты.

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