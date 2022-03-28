С 29 марта в Винницкой области запрещено продавать алкоголь военнослужащим.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
"С завтрашнего дня, 29 марта, в Винницкой области запрещена продажа алкоголя работникам правоохранительных органов, военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны, других военных формирований и лицам с оружием", - отметил он.
Ранее сообщалось, что российские военные в Беларуси продают топливо и продукты или обменивают их на алкоголь.
А в Херсоне оккупанты выносят из магазинов алкоголь, сигареты и продукты.