Спасатели деблокировали 16 человек, из них 10 погибших (6 гражданских, 4 военных).

В Виннице завершили поиск людей под завалами аэропорта – достали тело последнего погибшего.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

"8 марта завершены работы по поиску людей под завалами админздания на территории аэропорта "Винница". Спасатели деблокировали 16 человек, из них 10 погибших (6 гражданских, 4 военных)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди жертв ракетного обстрела врага есть работники объектовой невоенизированной пожарной команды.

Как сообщал УНИАН, 6 марта российские войска обстреляли ракетами аэропорт "Винница".

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