Оккупанты спрятались в жилых кварталах.

Во временно захваченной Васильевке (Запорожская область) оккупанты разместили свои позиции между домов, чтобы использовать мирных жителей как живой щит.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"По словам жителей Васильевки, в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы прятаться за гражданскими и использовать их как живой щит", - говорится в сообщении.

Также оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты. Но только тем, кто их поддерживает и способствует их преступной деятельности.

"Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются", - сообщают в ОВА.

В целом в регионе враг пытается сковать украинские войска и удержать ранее занятые рубежи.

"[Враг] осуществляет огневое поражение позиций подразделений Сил обороны Запорожского края с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Однако украинские мужественные и умелые воины дают достойный отпор каждой попытке оккупантов получить преимущество", - отметили в ОВА.

Как писал УНИАН, в городе Днепрорудное Васильевского района Запорожской области начала работать оккупационная "милиция".

Ранее стало известно, что 24 апреля в Васильевке Запорожской области ракеты оккупантов прилетали в места, где должны были освящать куличи. Атака противника стартовала тогда, когда началась пасхальная церковная служба.

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