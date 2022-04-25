В Днепрорудном "отличились" оккупанты и "активисты", отметили в Запорожской областной военной администрации.

В городе Днепрорудное Васильевского района Запорожской области начала работать оккупационная "милиция".

Возле своего участка псевдоправоохранители вывесили красный флаг, сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

"...Также в городе россияне совместно с активистами общественной организации "Дети войны" и клуба "Ветеран" организовали адресную доставку пасок ветеранам так называемой "Великой Отечественной войны...", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что процесс на фото и видео зафиксировали для российских СМИ. Пока неизвестно, на каких условиях оккупанты раздавали паски.

Ранее стало известно, что 24 апреля (отмечалась Пасха 2022) в Васильевке Запорожской области ракеты оккупантов прилетали в места, где должны были освящать паски. Атака противника стартовала тогда, когда началась церковная служба.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Запорожской области. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противника. Защитники Украины давали отпор противнику и освобождали населенные пункты.

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