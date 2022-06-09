Александр Камышин отметил, что после ДВРЗ под удар попало еще одно предприятие

Российские военные систематически обстреливают ракетами вагоноремонтные заводы Украины. После ДВРЗ россияне атаковали еще один.

Об этом сообщил председатель "Укрзализныци" Александр Камышин в эфире телемарафона.

"На следующий день они (россияне - УНИАН) ударили по еще одному вагоноремонтному заводу нашему. Они бьют системно каждый день по нашей железнодорожной инфраструктуре", - заявил Камышин.

По его словам, одна из основных стратегий власти России - сделать Украину не мобильной.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 5 июня четыре вражеские ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. В Минобороны РФ заявили, что цель удара - поставленные восточноевропейскими странами Т-72 и другая бронетехника. В "Укрзализныце" опровергли это заявление.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. Он также подчеркнул, что ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий ударов.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враг выпустил по Киеву пять крылатых ракет.

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