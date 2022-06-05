Российские захватчики совершили сегодняшний утренний обстрел Киева из акватории Каспийского моря.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.
В частности, оккупантами было выпущено несколько ракет в направлении Киева.
При этом военнослужащие подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" примерно в 6 утра обнаружили вражеские ракеты в небе и одну крылатую ракету уничтожили.
Напомним, утром 5 июня в Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Известно об одном пострадавшем человеке, он госпитализирован.
Над Обуховским районом Киевской области была сбита вражеская ракета.
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