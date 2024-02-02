ЗРК FrankenSAM восполняют "критический пробел" для Украины, поскольку ее союзники не имеют достаточно наземных средств ПВО для поставки.

Украина использует гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM, разработанные совместно с США, и создание такого экспериментального вооружения свидетельствует о критической нехватке в США наземных средств обороны, пишет Business Insider.

"Оружие, названное по сочетанию имени монстра Франкенштейна и аббревиатуры, обозначающей ракеты класса "земля-воздух", производится США и Украиной и создается путем комбинирования различных систем для создания нового оружия, способного уничтожать ракеты, беспилотники и самолеты, сочетая американское оружие с оборудованием советских времен.... Некоторые из них включают переоборудование ракет AIM-9M Sidewinder американского производства, которыми обычно стреляют с самолетов, так, чтобы их можно было запускать с наземных пусковых установок", - отмечает издание.

В то же время Марк Канчиан, полковник морской пехоты США в отставке и старший советник Центра стратегических и международных исследований отмечает: такая стратегия показывает, насколько странам НАТО, в том числе и США, не хватает наземных систем ПВО.

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"ЗРК FrankenSAM восполняют "критический пробел" для Украины, поскольку ее союзники не имеют достаточно наземных средств противовоздушной обороны, чтобы предоставить их, сказал Канчиан.

То, как Россия воюет сейчас, также показывает, что НАТО нуждается в таких видах вооружений, если она хочет быть готовой к будущим конфликтам, сказал Канчиан. Но такого оружия просто не хватает после того, как страны-члены прекратили инвестировать в вооружение после холодной войны.

После 2014 года Пентагон изменил свою стратегию и снова вернулся к наземной обороне, но это происходит "с опозданием", отметил эксперт.

""Вот почему было так трудно получить системы ПВО для Украины, потому что США и НАТО ликвидировали большую часть этих систем", - сказал Канчиан.

Именно поэтому сейчас США и Украина производят несколько типов ЗРК "Франкенштейн", чтобы попытаться восполнить этот пробел, отмечает BI.

Гибридные системы ПВО-что известно

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал во время дискуссии в Украинском доме в Давосе о первом успешном использовании "гибридной" ПВО, которая уничтожила "шахед" с расстояния 9 километров. Он отметил, что речь идет о самодельной ПВО-взяли советские компоненты и адаптировали к этим системам западные ракеты или берут западные пусковые установки, в которые интегрируют советские устаревшие ракеты.

Ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что для сбития российских самолетов А-50 и Ил-22 впервые было применено ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под названием FrankenSAM. Это сочетание советских пусковых установок с американскими ракетами.

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