Доставлено более 80 тонн боеприпасов.

В Украину прилетел девятый самолет военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Девятая птица из Соединенных Штатов и второй грузовой самолет военной помощи для Вооруженных сил Украины от наших партнеров, которые сегодня получил Борисполь! В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов из США", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, также в Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от Британии.

Читайте такжеПольша передаст Украине оборонительное оружие на фоне российской угрозыРанее, 7 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, что международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования: военная помощь поступила от США, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии.

А вот Германия отказалась поставлять оружие Украине. Вместо этого там подтвердили, что намерены передать Украине 5 тысяч военных касок.

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