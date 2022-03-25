Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев.

Сообщество NFT-художников вместе с Минцифрой запустили первый в Украине NFT-музей войны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Запустили первый в Украине NFT-музей войны. Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев. В NFT-музее сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что все произведения представлены в цифровом виде NFT-токенов и их каждый может купить онлайн. Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды Украины.

Федоров добавил, что выпуск первой части коллекции NFT-произведений будет содержать произведения украинских художников, а в следующие выпуски войдут произведения со всего мира

Справка УНИАН. NFT - это единица данных в цифровой книге под названием Blockchain, где каждый NFT может представлять уникальный цифровой элемент, и поэтому каждый из них не взаимозаменяем.

Ранее сообщалось, что украинские digital-специалисты запускают NFT-коллекцию #ActLikeZelensky для помощи Украине.

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