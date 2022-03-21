Средства от продажи цифрового искусства пойдут на приобретение амуниции для защитников Украины.

Украинские digital-специалисты создали коллекцию NFT-искусства #ActLikeZelensky, которая изобразит президента Украины Владимира Зеленского в 100 различных образах и покажет конкретные действия, которые помогут Украине одержать победу в войне с Россией.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба проекта.

Отмечается, что средства от продажи цифрового искусства пойдут на приобретение амуниции для защитников Украины.

"Храбрость и патриотизм нашего президента отмечают люди во всем мире. Мы хотим воспользоваться этим и призвать его поклонников делать то, что он ценит больше всего – конкретные действия, которые смогут остановить врага. Есть очень много способов, как помочь Украине, поэтому каждый может выбрать свой и стать героем Украины так же как Зеленский", - говорят основатели проекта.

В отличие от других украинских NFT-коллекций, #ActLikeZelensky имеет конкретную цель – купить 1000 тепловизоров, 500 радио, 500 фонариков и 500 защитных комплектов (бронежилет и каска). Если благодаря аукционам удастся собрать больше средств, они пойдут организации LifelineForKharkiv и фонду "Вернись живым".

В пресс-службе отметили, что NFT — это цифровой актив, который работает на основе блокчейна, так же как криптовалюта. Другие токены взаимозаменяемы, а NFT - уникальны. Все, что существует в интернете, может быть NFT, но каждый NFT уникален и имеет одного эксклюзивного владельца.

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