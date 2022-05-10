Также восстанавливается система штрафных санкций за соответствующие правонарушения.

В Украине возвращают фиксацию превышения скорости на дорогах, соответственно восстанавливается система штрафных санкций за данные правонарушение.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

Министр отметил, что в Украине возвращается вопрос безопасности на дорогах.

"К сожалению, дорожно-транспортные происшествия все еще имеют место на украинских дорогах, поэтому бесспорно возвращается фиксация превышения скорости на дорогах. Сейчас мы работаем над расширением количества правонарушений, которые будут фиксироваться камерами, это и проезд по полосе общественного транспорта, и проезд на красный свет. Но это в перспективе. Сейчас мы возвращаем фиксацию нарушения скорости. Поэтому призываю всех соблюдать скоростной режим, который предусмотрен на определенных участках дороги. Штрафные санкции за соответствующие правонарушения возвращаются", - акцентировал глава МВД.

Справка УНИАН. С 24 апреля патрульная полиция вернулась к усиленному контролю за соблюдением правил дорожного движения, поскольку возросло количество случаев ДТП с потерпевшими и погибшими, связанных с пренебрежением ПДД. Камеры контроля скорости продолжали работать и в военное время, но сроки вынесения постановления могли быть продлены до 60 суток, и некоторые правонарушения могли быть проработаны позже.

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